Engin Ardıç öldü

İktidar yanlısı Sabah gazetesinin yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde öldü.



71 yaşındaki Ardıç, 6 aydır tedavi görüyordu. 1 Nisan 2023'ten bu yana yazıları çıkmayan Ardıç'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.



Ardıç, 2008'den beri Sabah'ta köşe yazarlığı yapıyordu.



Sabah'tan Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."