Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler donma tehlikesiyle karşı karşıya

Adıyaman'ın Besni ilçesinden yayın yapan NTV muhabiri Merih Ak canlı yayında, Besni'de henüz hiçbir yardım ulaşmayan bölgelerinde vatandaşların kendi imkanlarıyla enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştığını söyledi.



Vatandaşların pazartesi akşam saatlerine kadar enkazdan sesler duyduğunu ve bu seslerin sabaha kadar azalmaya başladığını aktardı. Ak, "Bunun da en büyük gerekçesi, burada dondurucu bir soğuk var, depremde enkaz altında kalanların bir bölümü de maalesef anladığımız kadarıyla donarak yaşamını yitirmiş." ifaderini kullandı.



Adıyaman'dan aynı doğrultuda bir başka bilgi ise Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran'dan geldi.



Duran, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 30 saat geçti, binalarda canlı insanlar var. Şu anda yeteri ekipman ve ekip olmadığı için çıkaramıyorlar. Hatta çıkarılan bazı cesetlerin donarak öldüğü tespit edildi. Cesetlerde hasar yok, donmuşlar, kaskatı kesilmişler." diyerek Adıyaman için acil yardım çağrısı yaptı.



Yardım çalışmalarına destek veren Youtuber Oğuzhan Uğur ise ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bebeğiyle enkaz altında kalan bir kişiyle iletişime geçtiklerini ve depremzedenin bebeğinin donarak öldüğünü bildirdiğini paylaştı.



Uğur sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Elbistan’da, küçük bebeğiyle göçük altında kalmış bir anne. Ekibime ulaşıyor. Ekibimden Ceren yetkililere ulaşmaya çalışırken bir yandan da kadını konuşarak sakinleştirmeyi deniyor. Yardım bir türlü ulaşmıyor… Kadın az evvel tekrar aramış. Bebeği donarak ölmüş… Yardım halen yok." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videodaysa enkaz başında bekleyen bir annenin, "Gelecektiniz. Gelseydiniz yaşayacaktı kızım. Bugün ölüsünü bana veriyorlar. Parmağı havada kalmış. İmdat istemiş yavrum, soğuktan ölmüş, yağmurdan ölmüş." şeklinde isyanı görüldü.



Hatay'da depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 68 yaşındaki Mehmet Çiçek gece boyunca havanın çok soğuk olduğunu ve yağmur yağdığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:



"Üşümemek için insanlar gidince açtığım büyük deliği yastıkla kapatıyordum. Donmamak için parmaklarımı oynatıyordum, durmadan çeviriyordum. O sırada enkazdan çıkamayacağımı düşündüm ama çok şükür kurtuldum."



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre salı günü Türkiye Saati ile 18.00 - 21,00 arası;



Kahramanmaraş'ta sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık -6 derece,



Gaziantep'te sıcaklık - 2 derece, hissedilen sıcaklık -7 derece,



Adıyaman'da sıcaklık 1 derece,



Malatya'da sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık -7 derece olacak.



Gece saatlerindeyse sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.