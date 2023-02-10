Samanyolu Haber /Gündem / Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin' /10 Şubat 2023 09:53

Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

Türkiye, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası gelen haberlerle kahrolurken; enkaz altındaki bir depremzedenin çektiği video izleyenlerin yüreğini burktu.

Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bu sırada yıkılan evlerin altında çekilen bir video görüntüsü Türkiye'yi ağlattı.

ENKAZ ALTINDA VASİYETİNİ KAYDETTİ

TikTok'ta paylaşılan söz konusu görüntülerde telefonu elinde tutan bir kadının enkaz altında 'vasiyetini' kaydettiği görüldü.

'2 BİN 500 TL BORCUM VAR, ONU ÖDEYİN'

Yanındaki 3 kişi ile birlikte video kaydına konuşan kadın şunları söyledi:

"Biz ölürsek, telefonu bulursanız, hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursanız 2 bin 500 borcum var, bir sürü insana yardım edin.

Kimsenin hakkını koymayın bende, yardım parası var bende, onu ödeyin."

KURTARMA EKİBİ ULAŞTI

Daha sonraki görüntüde arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki 4 kişiye ulaştığı görüldü.
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Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti: '2 bin 500 TL borcum vardı, onu ödeyin'

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