Samanyolu Haber /Gündem / İkinci depremin merkez üssü Elbistan, geceleri tam bir ‘hayalet şehir’ /10 Şubat 2023 09:44

İkinci depremin merkez üssü Elbistan, geceleri tam bir ‘hayalet şehir’

Batı yönünden Elbistan’a doğru giden yolda çift taraflı yoğunluk var. Bir yandan yardım ve iş makinesi taşıyan araçlarla, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar Elbistan’a gidiyor.

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Diğer yandansa depremden etkilenen bazı bölge sakinleri Elbistan’dan ayrılıyor.

Yollarda birçok kaza var.

Benzin istasyonlarının önemli bir bölümünde yakıt yok.

Elbistan, Pazartesi günü saat 13.24’te yaşanan sarsıntının yani Kahramanmaraş’taki ikinci depremin merkez üssü.

Salı akşamı, Elbistan’a girdiğimizde karşılaştığımız ilk manzara büyük bir yıkım görüntüsü oluyor.

Yerle bir olmuş binalar, zifiri karanlık altındaki sokaklar, yakılan ateşlerin çevresinde öbek öbek bekleyen bölge sakinleri…

İkinci depremden yaklaşık 30 saat sonra ulaştığımız ilçede binaların çoğu da bu ikinci depremde yıkılmış.

Merkezdeki evlerde elektrik ve su kesik.

Hava çok soğuk; dört taraf karla örtülü, yerler buzlanmış halde.

Benzin istasyonlarının bazıları kapalı. Bazılarının önünde ise uzayıp giden kuyruklar var.

Devam eden artçı sarsıntılar büyük kaygı yaratıyor.
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