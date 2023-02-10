Samanyolu Haber /Dünya / Berlin ve Bonn'da bayraklar yarıya indirilecek /10 Şubat 2023 09:33

Berlin ve Bonn'da bayraklar yarıya indirilecek

Almanya'nın başkenti Berlin ve Bonn'daki en üst düzey federal kurumlarda bayrakların, deprem felaketi nedeniyle Cuma günü yarıya indirileceği bildirildi. AB liderleri de Türkiye ile tam dayanışma mesajı verdi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı artarken Almanya'nın Berlin ve Bonn kentlerinde Cuma günü bayrakların yarıya indirilmesi kararı alındı.

Alman İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in talimatı üzerine başkent Berlin ve halen bazı federal kurumlara ev sahipliği yapan eski başkent Bonn'da en üst düzey kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

Alman Teknik Yardım Kurumu (THW) ve Alman ordusu bugün 55 tonluk yardım malzemesini Türkiye'ye nakletmişti. İçişleri Bakanlığı, Çarşamba gününden beri Türkiye'de çalışmalarını sürdüren THW ekiplerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

AB liderlerinden mesaj

Avrupa Birliği'nden de bugün yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınır bölgesini etkileyen deprem nedeniyle verilen desteğin artırılacağı bildirildi.

AB'ye üye 27 ülkenin liderlerinin Türkiye'ye ilettiği mektupta, "Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde desteğimizi daha da artırmaya hazırız" denilerek Türk ve Suriye halklarıyla "tam dayanışma" mesajı verildi.
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