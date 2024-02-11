Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan'dan şaşırtan seçim vaadi: Gençlere drift attıracağız /11 Şubat 2024 12:32

Erbakan'dan şaşırtan seçim vaadi: Gençlere drift attıracağız

Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyaset sahnesindeki en şaşırtıcı vaadi yaptı.

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Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset sahnesindeki en ilginç vaadi yaptı.

Erbakan partisinin Ankara’daki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada gençlere “Drift’’ atmayı öğreteceklerini söyledi ve “İleri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha çok yaygınlaşan drift atma heyecanını da bu pistlerde gerçekleştirmelerini sağlayacağız, hız tutkularını tatmin edecekler” dedi.  

Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu ve partisinin 4 yıl sonra 2028 seçimlerinde iktidara geleceğini söyledi. Erbakan için şiir de yazıldı. Şiirde  “Tanıdım seni yiğit/ Sen madde değil manasın/ Her zaman ve her yerde/ Hakkı haykıran Fatih Erbakan’sın” dizeleri yer aldı.


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