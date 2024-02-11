AKP'de İstanbul sıkıntısı: 'Bıçak sırtı'

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, sonucun ne olacağına yönelik en fazla merak edilen illerin başında İstanbul geliyor.







Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP kurmayları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak Mehmet Altınöz'ü aday göstermesinin, kendileri açısından dezavantaj olduğu değerlendirmesini yapıyor.





"YARIŞ KAFA KAFAYA"

İstanbul anketleri hakkında da konuşan AKP kurmayları, "Şu anda, İstanbul’da kafa kafaya bir durum var" dedi.







KÜÇÜK FARKLARLA SONUÇLANACAK

"Rüzgâr Kurum’dan yana ve yükseliş trendine girmiş durumda" diyen AKP kurmayları, "DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor. Seçim çok küçük farklarla sonuçlanacaktır” ifadelerini kullanıyor.

