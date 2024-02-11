Özgür Özel cevap verdi: CHP Lütfü Savaş'tan vazgeçecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. DEM Parti adayları ve Lütfü Savaş için açıklamalarda bulundu.







DEM YORUMU

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır" dedi.





"BİZE ÖZÜR BORÇLULAR"

"Her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. kimsenin aday çıkarıp çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili hesaptır. Bizim kimsenin çıkaracağı aday da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenler şimdi bize özür borçlular." ifadelerini kullandı.





ANKET YAPILACAK ONA GÖRE KARAR VERİLECEK

Hatay'daki protestolara değinen Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi.' Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır" dedi.





Özel, şunları söyledi:





"Bize anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örnekli yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz."