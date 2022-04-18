Samanyolu Haber /Gündem / Erbakan'ın partisinden CHP ile ittifak açıklaması: Eğer oluyorsa neden olmasın! /18 Nisan 2022 18:20

Erbakan'ın partisinden CHP ile ittifak açıklaması: Eğer oluyorsa neden olmasın!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile olası bir ittifaka ilişkin olarak, "Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın" diye konuştu.

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Ankara Masası'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlatan Altınöz "Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gelmiş olduğu noktada gerçekten de ben helâlleşeceğim diyorsa, 28 Şubat'ta sürecinde yaptıklarından dolayı toplumdan, halktan özür diliyorsa neden olmasın" dedi.

"BU PRENSİPLER EVET DENİLECEK PRENSİPLER"
Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yanlış yaptıklarını kabul ettiğini de anımsatan Altınöz o günkü konjonktürde çok ciddi hataların yapıldığının altını çizdi. Altınöz, bir ittifak olacaksa CHP'nin parti prensiplerini kabul etmesi gerektiğini vurguladı. "Kaldı ki, bu prensipler evet denilecek prensipler" diyen Altınöz sözlerine şöyle devam etti:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU 
"Bu prensiplerle anlaşıyorsak niye olmasın? İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız diyorlar. Bunları anlaşmak, oturup konuşmak lazım. Yetkili kurullar oturur, konuşulur. Eğer oluyorsa neden olmasın?"

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