"Erdoğan 2021'de Albayrak'ı AK Parti genel başkanı yapabilir"

AKP önümüzdeki ay, iktidardaki 18. yılını dolduracak. AKP'nin kongresi 2021 yılında yapılacak. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçilerek, Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'nı başka bir isme bırakabileceği de ihtimaller arasında sayılıyor.





Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 'yetkinreport.com'daki "Adalet? Kalkınma? Partisi?" başlıklı yazısında, AKP'nin 18 yıllık iktidarında yaşananları özetleyerek Erdoğan'ın sembolik olarak parti başkanlığı koltuğuna damadı Berat Albayrak'ı getirebileceği yorumunu yaptı.









Yetkin, "2021’de gidilmesi beklenen AK Parti Genel Kurulunda, o zamana kadar kalacaksa, Albayrak’ı sembolik parti başkanı yaparak hem 'partili cumhurbaşkanı' yükünü bırakmış olmak, hem de ekonomiyi daha güven duyulacak bir isme bırakmayı düşünebilir Erdoğan" değerlendirmesini yaptı.





Yetkin, şunları kaydetti:





"Öte yandan bu durum aile işlerinin devlet işlerinden sonra parti işleriyle de iç içe geçmesi demek. Bu durumun AK Partide kendi siyasi tabanı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ya da şu anda askeri diplomasinin fiili icracısı Hulusi Akar’ı ne kadar ne kadar memnun edeceğini kestirmek kolay değil.





Bu mu kontrol altında?

Ya da mevcut yapıda Erdoğan, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile nispeten sorunsuz çalışan Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u.





Ama her halükârda AK Partinin 2021 kongresiyle artık siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şahsi bağlılığa indirgeme ihtimali oldukça yüksek.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'parti devleti' eleştirilerini tetiklemişti, adalet, kalkınma ve parti sorunları ortadayken gidilen 2021 AK Parti kongresi de 'şahıs' ya da 'lider partisi' tartışmalarını tetikleyebilir."