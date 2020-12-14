Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’a hakarette artış var /14 Aralık 2020 00:27

Erdoğan’a hakarette artış var

CHP’li Sevda Erdan Kılıç'ın Cumhurbaşkanına hakaretten 63 bin 41 kişiye dava açıldığını ifade ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

'Cumhurbaşkanına Hakaret’ten 63 bin 41 kişiye dava açıldığını açıklayan CHP’li Sevda Erdan Kılıç “Hukuk reformu yapacak olanlarla, Adaletsizliğin kitabını yazanlar aynı kişiler” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi Sevda Erdan Kılıç ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla açılan davalardaki son durumu açıkladı.

9 BİN 554 MAHKUMİYET

Sosyal medyadan konuyla ilgili bilgi paylaşan Kılıç şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 vatandaş hakkında dava açıldı, 9 bin 554 kişi ise mahkum oldu. Yargı sopasını milletin tepesinde ne kadar sallarsanız sallayın; bizler ve halkımız gerçekleri, doğruları bedeli ne olursa olsun,sonuna kadar söylemeye devam edeceğiz.”

Kılıç ayrıca, İzmir’de infaz koruma memuru Ali Yaşar’ın hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmesine rağmen memurluktan çıkarıldığını paylaştı.

Kılıç konuyla ilgili paylaşımının devamında da şunları kaydetti: “Hukuk reformu yapacak olanlarla, Adaletsizliğin kitabını yazanlar aynı kişiler.”
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