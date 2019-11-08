Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: ABD'de Trump'la Halkbank konusunu görüşeceğiz /08 Kasım 2019 16:32

Erdoğan: ABD'de Trump'la Halkbank konusunu görüşeceğiz

Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine hazırlıklı gideceklerini kaydederek, “Halkbank konusunu da görüşeceğiz” dedi.

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Erdoğan, “Önceki akşam Sayın Trump’la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım’da ABD’ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekâtı’nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık” dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Erdoğan, “Bunu zaten Sayın Trump’la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik. Ayın 13’ünde bugüne kadar ele aldığımız ve almadığımız birçok konuyu yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına inandık. Tabi ki Suriye’de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. F... ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz” diye konuştu.

ABD, bilindiği üzere Halkbank'a 'kara para aklama' ve 'İran ambargosunu delme' suçlarından dava açtı. 

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