Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AB'den üyelik, Körfez'den para istiyor /13 Temmuz 2023 13:36

Erdoğan AB'den üyelik, Körfez'den para istiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ile ilişkiler hakkında, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim" dedi. Körfez ülkelerine ziyaretleri de değerlendiren Erdoğan, "Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız" ifadelerini kullandı. Enflasyon ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz" iddiasında bulundu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İsveç’in NATO üyeliği konusu malumunuz zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri oldu. Bu konudaki ilkeli duruşumuz başından beri bellidir. Politikamızı burada da devam ettirdik" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Zirve hitamında yaptığımız basın toplantısında meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir."

Erdoğan, açıklamasında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere de değindi ve "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine ilişkin bir soruya Erdoğan, "Danışmanın Çağatay Bey’i Brüksel’e gönderdik. Yarın orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum" dedi.

Körfez ülkelerine ziyaretler hakkında da konuşan Erdoğan, "Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan’a, Katar’a geçeceğiz ve umutluyum. Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız" ifadelerini kullandı.
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