Kuraklık vurdu: Zeytinyağı fiyatları uçtu

Avrupa’da zeytinyağı fiyatları kuraklığın etkisiyle arttı. İspanya’da gelecek hafta gerçekleşecek seçimler öncesinde konu ülkenin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.





Financial Times’ın aktardığı bilgiye göre, ilk olarak eylül ayında kilogram başına 4 Euro’nun (116 TL) üzerine çıkan zeytinyağı, dünyanın en büyük üreticisi olan İspanya’nın yanı sıra İtalya ve Portekiz’de yükselen sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle artarak 7 Euro’nun (205 TL) üzerine çıktı.





Türkiye’de de gıda perakendecileri zeytinyağının perakende satış fiyatlarına iki ay içinde yüzde 77’yi aşan zamların geldiğini belirtti.





Emtia veri firması Mintec’in yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti olan Kyle Holland, “Mahsulümüz çok zayıftı, fiyatlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı ve endişeler geçen sezonun ötesine geçiyor” dedi.













KONU ÜLKENİN ANA GÜNDEMLERİNDEN OLDU

İspanyol yetkililer, sıcak hava dalgalarının ve su kıtlığının yıkıcı etkilerinin iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini gösterdiğini belirtirti. İspanya’da gelecek hafta yaşanacak seçimlerden önce de konu kritik bir gündem maddesi oldu.





İspanya’nın sıcak bölgeleri geçtiğimiz haziran ayında yağmur alsa da çiftçiler yağmurların meyveleri beslemek için çok geç kaldığını belirtti.





İspanya Çevre Bakanlığı, ülkenin üçte birinin ‘uzun süreli kuraklık’ yaşadığını duyurdu.





Zeytinyağının ekonomi üzerinde büyük etkisi olan temel bir ürün olduğu İspanya’da tüketiciler de en uygun fiyatlı ürünleri nereden satın alabilecekleri konusunda araştırmalara girişti.













İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENFLASYON BESLİYOR

Uzmanlar da zeytinyağının gıda fiyatları üzerindeki etkisini örnek göstererek iklim değişikliğinin küresel enflasyon için önemli bir basınç yaratabileceği konusunda uyardı.





Zeytinyağı analisti ve Jaén Üniversitesi Profesörü Juan Vilar, enerji krizinin gübre fiyatlarını artırması ve enflasyon nedeniyle çiftçilerin maliyetlerinin arttığını, bunun da fiyatların da yükseldiğini söyledi.





Analistler ayrıca gelecek hasat sezonuna kadar zeytinyağı stoklarının da sert bir şekilde azalacağı konusunda uyarılarda bulundu.





TÜRKİYE’DE DE ARTTI

Türkiye’de ise zeytinyağının perakende satış fiyatlarına iki ay içinde yüzde 77’yi aşan zamların geldiği belirtiliyor.





Gıda perakendecileri, bunda hem küresel etkilerin hem de döviz kurundaki artışın etkili olduğunu, bir diğer önemli etkinin de halihazırda satılan zeytinyağlarının geçen üretim sezonu ürünü olup, arzın kısıtlı olmasından kaynaklandığını ifade etti.