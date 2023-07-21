Erdoğan, Bahçeli'nin talebini geri çevirdi

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıcak para temini için Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Seçimlerin ardından hemen her kalemde yapılan zamlara ilişkin görüşü sorulan Erdoğan, zamların “6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında” yapıldığını savundu.





Emekli zamları hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti. Bahçeli’nin bu çıkışı sonrası emekli zammı yüzde 25’te kaldı. Kök ücretlere bu zam yansımadı. Emekli zammı hakkında da konuşan Erdoğan, emekli zammı konusunda kapıyı kapattı. “Yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık” ifadesini kullanan Erdoğan, emekliye zam için yıl sonunu işaret etti.







