Samanyolu Haber /Dünya / Turist sayısını azaltmak için yolcu gemilerini yasakladılar /21 Temmuz 2023 16:52

Turist sayısını azaltmak için yolcu gemilerini yasakladılar

Hollanda’da Amsterdam belediyesi, turist sayısını ve çevre kirliliğini azaltmak için büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı.

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Avrupa’da turizmin simgesi haline gelen büyük yolcu gemileri Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yasaklandı. Bu karar başkentte 20 milyona dayanan turizmi azaltmak için yapılan son önlemlerden biri oldu.  Karar, Amsterdam’da ana tren garı yakınlarında, IJ nehri kenarındaki yolcu gemisi terminalinin kapanması anlamına da geliyor.

Belediye, daha önce de Amsterdam’ın merkezinde sokaklarda esrar içilmesini yasaklamıştı. Ayrıca Mart ayında da belediye, kentte bekarlığa veda partisi yapmak isteyen genç İngiliz erkeklerini şehre gelmemeleri için uyarmıştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN UYGUN DEĞİL
AFP Haber Ajansına göre, kenti sosyal demokratlar ve çevrecilerle birlikte yöneten merkez sağ D66 Partisi, yaptığı yazılı açıklamada “Kirliliğe yol açan büyük yolcu gemileri, şehrimizin sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu değil” denildi. Açıklamada ayrıca, yolcu gemilerinin kentin tarihi güney kesimi ile Kuzey kısmı arasında yapılması planlanan yeni köprüyle de uyumlu olmadığı vurgulandı.
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