Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: "Ben artık Fenerbahçeli değilim!" /19 Nisan 2024 14:10

Erdoğan: "Ben artık Fenerbahçeli değilim!"

Fenerbahçe taraftarı ve yüksek divan kurulu üyesi olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" dediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe, dün Avrupa'ya havlu attı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, kendi evinde Olympiakos'u 1-0 yendi. Toplam skor 3-3 olduğu için maç uzatmaya gitti, uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Yunan rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki macerasını tamamladı.

TFF'ye tepki olarak Süper Kupa'ya çıkmayıp hedefini Avrupa ve lige çeviren Sarı lacivertliler, Avrupa'dan da oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar yaşadıkları duruma tepki gösterirken, Sarı lacivertli ekibin taraftarı ve yüksek divan kurulu üyesi olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da durumdan rahatsız oldu.

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın iddiasına göre Erdoğan, AKP MKYK toplantısında spordaki son gelişmeler konuşulurken "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" dedi.

Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama ise gelmedi.
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