Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun ifade vermesini istedi /28 Ekim 2021 14:21

Erdoğan bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun ifade vermesini istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıya ikinci kez başvurarak siyasi cinayetler olabileceği yönünde uyarıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla ‘siyasi cinayetler’ iddialarına ilişkin ikinci kez dilekçe verdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi.

Kronos'un haberine göre Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetten bazı isimler siyasi cinayetlerin yaşanabileceği konusunda kendilerine duyumlar geldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan, 15 Ekim’de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Dilekçede HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede söz konusu iddiaların halk arasında endişe ve korku yaratmak amacıyla dile getirildiği ileri sürüldü ve aslının olup olmadığının araştırılması istendi.
 
İFADESİNİN ALINMASINI İSTEDİ

Erdoğan’ın avukatları dün ikinci bir dilekçe vererek Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetlerle ilgili ifade vermesini istedi.

Hürriyet’den Abdülkadir Selvi’nin aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun, siyasi cinayetler iddiasına gerekçe olarak gösterdiği Erdoğan’ın konuşmalarının izah edildiği dilekçede, “Sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulması için lüzumlu usuli işlemlerin, iddiaların vehameti de dikkate alınarak ivedilikle yerine getirilmesi talep edilmiştir” denildi.
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