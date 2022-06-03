Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan, bırakın erken seçimi, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor ' /03 Haziran 2022 16:12

'Erdoğan, bırakın erken seçimi, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

Cem Uzan katıldığı programda Erdoğan'ın bırakın erken seçimi normal zamanında yani Haziran 2023'de bile seçim yaptırmamak için elinden geleni yapacağını iddia etti

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

You Tube'ta yayın yapan Bizim TV'de, Şaban Sevinç'in konuğu olan Genç Parti kurucusu Cem Uzan çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın seçimi kaybedeceği için oldukça gergin olduğunu söyleyen Uzan AKP-MHP ittifakının Erdoğan'ın  bırakın erken seçimi normal zamanında yani Haziran 2023'de bile seçim yaptırmamak için elinden geleni yapacağını iddia etti . Normal şartlar altında Erdoğan'ın yeniden aday olamacağı iddiasını tekrarlayan  Uzan Türkiye'de  OHAL ortamı oluşturulmak istediğini söyledi 

Cem Uzan, AKP'nin 20 yılda çaldığını söylediği 400 milyar doları Katar'da sakladığını iddia etti. Uzan "AKP verdiği tüm ihalelerden %25 komisyon alıyor. Bunu herkes biliyor. Paralar da Katar’da" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği vakıflara ulaştırılan paralar hakkında "AKP için çerez parası" ifadesini kullanan Uzan "Türkiye’nin serveti 20 yıldır harcandı! Aynı Osmanlı’nın yaptığı gibi saraylara harcandı" dedi.

'HDP'ye kapılarım açık'
"Genç Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımızla tek başımıza seçime giriyoruz" diyen Uzan, "Ali Babacan'ın, Abdüllatif Şener'in olduğu bir yerde (Millet İttifakı) Genç Parti'nin olması imkansız" ifadesini kullandı.

Uzan "HDP'ye bütün kapılarım açık. Oturup konuşabiliriz" dedi.
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