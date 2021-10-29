Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet! /29 Ekim 2021 11:02

Erdoğan’dan Ahmet Davutoğlu’na sürpriz davet!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yıllar sonra bir ilk gerçekleştirerek Ahmet Davutoğlu’nu Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına davet etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan siyaset sahnesini hareketlendirecek yeni bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra Gelecek Partisi’ne davet gönderme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu açılış sürpriz davet çıkardı. Erdoğan, AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi önemli görevler üstlenmiş daha sonra ise istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu ve partisini AKM’nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına davet etti.

Gelecek Partisi resmi olarak açılışa davet edilirken Partiye kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderildi. Gelecek Partisi'nden açılış törenine Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacğı bilgisi paylaşıldı.

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