Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan kriz savunması: 'Herkesin altında arabası var' /26 Temmuz 2022 00:16

Erdoğan’dan kriz savunması: 'Herkesin altında arabası var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Ekonomik olarak battık diyenler var ya; Oradan arabalar, TIR'lar geçmeye devam ediyor. Herkesin altında arabası var" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayında sorularını yanıtladı. Enflasyonda düşüş için daha önce yaz aylarını işaret eden AKP iktidarı hedefinde başarılı olamadı. Erdoğan bu sefer yeni hedefi kış şubat-mart olarak verdi. 

"ENFLASYONDA ŞUBAT- MART İTİBARIYLA DÜŞÜŞÜ GÖRÜRÜZ"
Erdoğan, "Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Kur Korumalı Mevduat'a vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, ulaştırma konusunda ve diğer konularda dolaylı etkilemeyi sürdürecek. Enflasyonda Şubat- Mart itibarıyla düşüşü görürüz. Bu hafta sonu Ordu'da fındık fiyatlarını açıklayacağız" dedi. 

"HERKESİN ALTINDA ARABASI VAR"
Ekonomik krizi reddeden Erdoğan "Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken denizden motorla geldiler eylem yaptılar ama biz kararlıydık yaptık. Aslında bu da bir şeyi gösteriyor. Ekonomik olarak battık diyenler var ya; Oradan arabalar, TIR'lar geçemeye devam ediyor. Herkesin altında arabası var. 

Bay Kemal yap-işlet-devret nedir daha öğrenemedi. Bize soruyor hala? 18 Mart köprüsü ne oldu. 2-5 milyar avroya yapıldı. Kore ile yapıldı. Dünyada en uzun açıklığa sahip böyle bir köprü. Biz eskiden ne çileler çekerdik. Lapseki'den geçmek için gece boyu arabada beklerdik. Şimdi 6 dakikada geçiyorsun. Bu köprü şimdi boynumuzda altın kolye. Orayı kullananlar bize dua ediyorlar.

Şanlıurfa Adıyaman arasında Nisipi köprüsü var. Biz olmasak böyle bir köprü söz konusu değildi. Beyefendi İzmir milletvekili ya. İstanbul'dan İzmir'e şimdi 3 saatte ulaşabiliyorsun.  Köprüllerin yanında bir de tüneller. Bütün bunlar medeni olmanın kalkınmanın dünya standartları olmanın ötesinde bir yapının özellikleridir. 

Bütün bunlar medeni olmanın kalkınmanın ötesinde dünya standartların aşmanın göstergesidir. 14 büyük şehiriniz var. Şu anda su parasını artırmak suretiyle işi çözmeye gayret ediyorsunuz. Büyükşehirlere devlet olarak verdiğimiz para ciddi manada artmış oldu."


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