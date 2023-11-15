Erdoğan’dan örtülü harcamada rekor

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcaması, 2023 yılı Ekim ayında 1 milyar 25 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdı. Geçen sene bu rakam 139,7 milyon TL idi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerine göre, ‘gizli hizmet giderleri’ olarak adlandırılan örtülü harcama, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyar 850 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen senenin aynı döneminde 2 milyar 740 milyon TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 77 oranında artmış oldu.





Ocak-Ekim 2022 döneminde 128,8 milyar TL olan aylık merkezi bütçe açığı, Ocak-Ekim 2023 döneminde 608,1 milyar TL oldu.





ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun' 24. maddesinde ‘örtülü ödenek' tanımlanıyor.





Madde 24'te “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir” ifadesi yer alıyor.





İlgili maddeye göre “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor.





SINIR NE?

Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında, Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamıyor.





İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemiyor.





CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR

İlgili kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.