Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun 5 yıl önce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine e-mail göndererek, o tarihte bir iş kadını olan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a karşı "müteyakkız olmaları konusunda" uyardığı ortaya çıkmıştı. Mailde Pekcan'ın “Emine Erdoğan'ın yakınıyım” diyerek, vergisiz bir şekilde eşya ithal etmeye çalıştığı belirtiliyordu.







Konuyu köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün devamını yazdığı olayla ilgili, Emine Erdoğan'ın o dönemki özel kalem müdürü Sema Silkin Ün ile yaptığı görüşmeyi aktardı.





Saymaz, şu ifadeleri kullandı:





"Bu ihbarın kaynağını araştırmak için o dönem Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü olan Sema Silkin Ün'ü aradım. Ün, ihbarın gümrük işleyişinden haberdar birisi tarafından telefon yoluyla kendisine aktarıldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:





'Bu ciddiye alınacak bir ihbardı. Bizi arayan kişinin statüsünü bilmiyorum. Ancak konuya dair tanıklığı vardı. Ruhsar Pekcan bizim tanımadığımız bir isimdi. İhbarcı fazla detay vermedi ama söylediklerini o dönemki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Özel Kalem Müdürü olan Bülent Bey'e hemen gönderdim. Hatta gece yazdım. Bekletmedim, ciddiye alınacak bir durumdu. İftira mı atıyordu bilmem. Ama böyle iftira atılmaz.'





Sema Silkin Ün, 3 Kasım 2016 gecesi saat 23.57'de Bakan Tüfenkci'nin özel kalemine gönderdiği WhatsApp mesajında şunları yazdı:





'Bülent bey merhaba. Ruhsar Pekcan isminde bir iş kadınının hanımefendinin (Emine Erdoğan'ı kastediyor) adını kullanarak, gümrükten vergisiz mal geçirme teşebbüsü olduğuna dair bir ihbar aldık. Kendisiyle herhangi bir hukukumuz söz konusu değildir. Olsa da böyle bir yanlışa vesile olmayız. Bazen alt kademelere inandırıyorlar kendilerini böyle insanlar. Bilginiz olsun.'





Tüfenkci'nin özel kalemi, 'Merhabalar Sema hanım, konu anlaşılmıştır. Teşekkürler, hayırlı geceler' diye yanıt verdi.





Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu'nun kaydından anlaşılıyor ki ihbar bir gün sonra saat 10.31'de bütün gümrük bölge müdürlüklerine gönderildi.





Erdoğan Ailesi ile yolunu ayıran, şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Sema Silkin Ün, 'Sonra ne olduğunu ben de bilmiyordum. Hatta ihbarın işleme konulduğunu sizin yazınızdan öğrendim' diyor.





Ün, şöyle devam ediyor:





'Aslında bu isim aklımda kalmamıştı. Çünkü Ruhsar Pekcan, adını duymadığım birisi. Geçen gün cep telefonumu temizliyordum. O sırada, bu mesajı attığımı gördüm. ‘Allah Allah' dedim, kadın Ticaret Bakanı bugün… Öyle fark ettim. Yoksa üzerinden yıllar geçtiği için isim aklımda kalmamıştı.'





Ün, 'İhbardan Emine Erdoğan haberdar mıydı?' sorusuna karşılık şu yanıtı veriyor:





'Emine Hanım'a ‘Bir iş kadını varmış, adınızı kullanıyormuş' demişimdir. Ancak tanıdığımız birisi değildi. Zaten Emine Hanım böyle şeylere müsaade etmez.'"