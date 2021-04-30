Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘yakın dostu’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, sosyal medya üzerinden açıkça ölüm tehdidinde bulundu. Çakmaktaş, Twitter hesabı üzerinden herhangi bir adres göstermeden yaptığı paylaşımında “Tehditse tehdit! Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz” diye yazdı.





Çakmaktaş'ın sözleri şöyle:





“Haddinizi bilin! Ezeli ve ebedi düşmanlarımızla birlik olup ,onların dilini kullanıp bizi sırtımızdan hançerleme hamlelerinizi mazur göremeyiz. İhanetin, düşmanla iş tutmanın mazereti olmaz! Tehditse tehdit! Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz”













'KAHRAMANLARIMIZ' FOTOĞRAFIYLA HATIRLANIYOR





Üzeyir Çakmaktaş, geçtiğimiz yıl Alaattin Çakıcı‘nın aralarında bulunduğu ve adları faili meçhul olaylarla anılan Mehmet Ağar, Korkut Eken ile Engin Alan'ın Bodrum Yalıkavak'taki buluşmasının fotoğrafını paylaşmıştı. Çakmaktaş'ın dört isimden "Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız" diye bahsederek yaptığı o paylaşım siyasetin gündemine oturmuştu.



















