Samanyolu Haber /Gündem / "Zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz” /30 Nisan 2021 09:58

"Zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz”

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, ölüm tehdidi içerikli bir mesaj paylaştı. Muhatabın belirtilmediği mesajda Çakmaktaş "Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz” ifadelerini kullandı.

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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘yakın dostu’ olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, sosyal medya üzerinden açıkça ölüm tehdidinde bulundu. Çakmaktaş, Twitter hesabı üzerinden herhangi bir adres göstermeden yaptığı paylaşımında “Tehditse tehdit! Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz” diye yazdı.

Çakmaktaş'ın sözleri şöyle:

“Haddinizi bilin! Ezeli ve ebedi düşmanlarımızla birlik olup ,onların dilini kullanıp bizi sırtımızdan hançerleme hamlelerinizi mazur göremeyiz. İhanetin, düşmanla iş tutmanın mazereti olmaz! Tehditse tehdit! Gerektiğinde zehirli dillerinizi kesmeyi de, sizi itlaf etmeyi de biliriz” 



'KAHRAMANLARIMIZ' FOTOĞRAFIYLA HATIRLANIYOR

Üzeyir Çakmaktaş, geçtiğimiz yıl Alaattin Çakıcı‘nın aralarında bulunduğu ve adları faili meçhul olaylarla anılan Mehmet Ağar, Korkut Eken ile Engin Alan'ın Bodrum Yalıkavak'taki buluşmasının fotoğrafını paylaşmıştı. Çakmaktaş'ın dört isimden "Türk Devleti ilelebet varolsun diye her zorluk ve meşakkati gögüsleyen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelleri ödeyen kahramanlarımız" diye bahsederek yaptığı o paylaşım siyasetin gündemine oturmuştu.





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