Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan doları frenlemek için gurbetçiye göz kırptı: Yüzde 4 faiz garantisi /20 Nisan 2022 16:40

Erdoğan doları frenlemek için gurbetçiye göz kırptı: Yüzde 4 faiz garantisi

AKP Hükumeti doları 15 liranın altında tutmak için yeni bir adım daha attı. Gurbetçilere YUVAM hesabı için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 4 faiz garantisi verdi.

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Saray yönetimi, 1 Amerikan Doları’nı 15 TL’nin altında tutabilmek için her hafta yeni bir teşvik açıklıyor. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarına da “YUVAM” hesabı açma hakkı tanınmıştı.

“YÜZDE 4 GETİRİ GARANTİSİ VERİYORUZ”
YUVAM hesaplarının dövizlerden farklı olarak kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındırdığına işaret eden Erdoğan, “Yurt dışı vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanabileceği YUVAM hesabı döviz üzerinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor.” dedi.

DETAYLARI HAZİNE AÇIKLAYACAK
Ancak Erdoğan yüzde 4 kazanç garantisinin ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi vermedi. Dövizini Merkez Bankası’na (TCMB) satan ve karşılığını TL olarak YUVAM hesabında değerlendirenler yüzde 15 stopaj vergisinden muaf. Kur farkı da Merkez Bankası ile Hazine tarafından karşılanıyor.

“Bu hesaplar, vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmayı sağlayacaktır.” diyen Erdoğan, “İnşaallah önümüzdeki günlerde de yeni müjdeleri de paylaşmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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