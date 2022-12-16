Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Esad'la görüşmek için arabulucu olmasını istemişti, Rusya cevap verdi /16 Aralık 2022 15:04

Erdoğan, Esad'la görüşmek için arabulucu olmasını istemişti, Rusya cevap verdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Erdoğan'ın Suriye'yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme fikrine son derece olumlu baktığını ifade etti.

Bogdanov, “Komşu ülkelerin ilişkilerinin normalleşmesini her zaman memnuniyetle karşılarız” dedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Suriye'nin öneriyle ilgili yaklaşımına dair ayrıntı verilmedi ancak Moskova'nın konuyla ilgili Şam'la temasta olduğu belirtildi.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” demişti.
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