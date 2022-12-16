Samanyolu Haber /Gündem / Baklavacı Hacı Sayid için iflas kararı /16 Aralık 2022 15:20

Baklavacı Hacı Sayid için iflas kararı

İstanbul'un meşhur baklavacılarından Hacı Sayid iflas etti.

SHABER3.COM

1960’lı yılların başında temeli Gaziantep'te atılan Hacı Sayid (Hacı Sayid Gıda Pazarlama San. ve Tic. AŞ), bir süre önce içine düştüğü mali girdaptan çıkmak için konkordato talebinde bulundu.

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar çıktı. Dava dosyasına sunulan üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda, borca batık olduğu belirtilen şirket için iflas kararı verildi.

Dünkü duruşmaya, Hacı Sayid’in avukatlarının yanı sıra birçok alacaklı firma vekili katıldı. Alacaklı şirket avukatları, şirketin konkordato talebinin reddine karar verilmesi yönünde talepte bulundu. Duruşmaya, küçük hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol, tutanağa da yansıyan ifadelerinde hileli iflasa gidildiğini iddia etti.

Şenol, "Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik" dedi.
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