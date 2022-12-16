TMSF, AKP'nin çöktüğü Akın Çorap'ın ihalesini ‘sebep’ açıklamadan erteledi

AKP Hükumetinin kayyım eliyle gasp ettiği şirketlerin satışında yeni gelişme yaşandı. Hizmet Hareketi'yle irtibat ve iltisak gerekçesiyle el konulan Akın Çorap’ın satış ihalesi ertelendi.







Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Akın Çorap ile Sufi Çorap’a ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 11 Kasım 2022 günü yayınlanan ilanla satışa çıkarılmıştı.





5 yıldır kayyum olarak şirketi yöneten TMSF, hiçbir neden göstermeden bugün yapılacak ihaleyi ertelediğini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan erteleme ilanında ihalenin 23 Aralık 2022 günü’nde yapılacağı duyuruldu.





233 MİLYON 500 BİN TL BEDELLE SATIŞ

TMSF tarafından Kasım ayında yayımlanan ihale ilanında, Akın Çorap için 233 milyon 500 bin TL muhammen bedel hesaplanmıştı. İhalenin kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yapılacağı duyurulmuştu. İlk ilanda 13 Aralık 2022 olarak belirlenen son teklif verme süresi yeni ilanda açıklanmadı.





AKP’Lİ CANİKLİ’YLE İLGİLİ İDDİALAR

CHP, Akın Çorap konusunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile ilgili bir takım iddialarda bulunmuş, Canikli ise şu açıklamayı yapmıştı:





“Akın Çorap Şirketi’nden, tarafımca kurdurulduğu iddia edilen Şirket’e veya başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda sayılan yöntemlerle veya başka yöntemlerle kaynak aktarıldığına dair en küçük bir delil ve belge var mıdır? HAYIR? Akın Çorap Şirketi’nden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kaynak aktarıldığını gösteren hiçbir bilgi, belge ve delil bulunmamaktadır.”





5 YILDIR TMSF YÖNETİMİNDE

2017’de Gülen Hareketi bağlantıları iddiasıyla el konulan ve TMSF’nin kayyım olarak atandığı Akın Çorap yaklaşık 50 yıl önce kuruldu. İstanbul ve Giresun’da iki büyük fabrikası bulunan şirkette 650 kişi çalışıyordu. Yıllık 85 milyon çift çorap üreten ve 50 milyon cirosu olduğu belirtilen şirket Türkiye’nin en büyük 5 çorap üreticisinden biri konumundaydı.





ÜÇ OĞLU DA TUTUKLANDI

Sözcü gazetesinin haberine göre şirketin kurucusu Ali Yarkın, Bank Asya’nın da ortakları arasındaydı. Yarkın’ın üç oğlu; İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler de Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklandı.