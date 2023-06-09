Erdoğan eski Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na hangi görevi verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamuda üst düzey atamalar gerçekleştirildi.







Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına da Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Prof. Dr. Fahrettin Altun ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.





ATAMADA İLGİNÇ DETAY

Eski TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) atamasının yapıldığı Resmi Gazete bildirisindeki bir ifade dikkati çekti.





Karar metninde Kavcıoğlu için “görevden alındı” ifadesi kullanılmaması dikkati çekti. “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Şahap Kavcıoğlu atanmıştır” ifadesi yer aldı.

