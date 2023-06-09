CHP'den ilginç kulis: Kılıçdaroğlu cephesinde ibre hangi yöne dönüyor?

Seçim yenilgisi sonrası kurultay sürecini başlatan CHP’de liderlik için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu da açıktan yeni döneme aday olduklarını söylemek yerine göndermeler yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Değişimi insanlar istiyor. İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem” dedi. Peki CHP'de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cephesinde neler yaşanıyor. İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında çok önemli kulis bilgilerini paylaştı.







İsmail Küçükkaya, canlı yayında şunları söyledi:

İmamoğlu 'Biz eğer bu şekilde gidersek İstanbul' da, Ankara'yı da, Antalya'yı da, Adana'yı da pek çok büyük kenti kaybedebiliriz' diyor. Tabanda rahatsızlık ve umutsuzluk olduğunu ifade ediyor. 'Bu şekilde gidersek İYİ Parti ile nasıl ittifak yaparız, yapabilir miyiz' diyor. İmamoğlu'nun yaptığı çıkışla 'Yerel seçimleri kaybedebiliriz, telafisi olmaz' diyor. kılıçdaroğlu ise yerel seçimlere kadar süreci götürmek istiyor. 'Benim başkanlığımda olsun' diyor. Kılıçdaroğlu, 'herhangi bir kurultay tartışmasını ve genel seçimi yerel seçimden sonrasına bırakalım' diyor







'Kurultay kavgalarına kapılırsak yerel seçimleri de kaybederiz' diyor. Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki 'Biz kurultay kavgasına girersek biz kaybederiz yerel seçimlerde...' İmamoğlu, değişim istiyor ama netleştirmesi lazım. Nasıl bir değişim öngörüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu vekil listelerini kim yaptı buna yanıt vermesi lazım.





OYUNUN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Dün konuştuğum çok sayıda isimden farklı sinyaller almaaya başladım. Aslında çekişme, yarış, bayrak yarışını izleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin de 'böyle gitmeyecek, kaybederiz' diye söylem değiştirtdiklerini görmeye başladım. Oyunun rengi değişmeye başladı dünden beri.. Kılıçdaroğlu iletişim hatası yaptı, MYK'da da hata yaptı





KILIÇDAROĞLU, 'BÜYÜK KENTLER İSTEDİĞİM GİBİ ÇIKMADI' DEMİŞ SEÇİMDEN SONRA

Kılıçdaroğlu'nun çok iyi tanıdığı bir isme telefon açtım, 'Böyle gidersek kaybederiz' diyor. Kılıçdaroğlu, 'Büyük kentler istediğim gibi çıkmadı' demiş seçimden sonra.