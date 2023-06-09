Samanyolu Haber /Gündem / AB'li diplomat vize krizinin gerçek sebebini anlattı: "Türk hükümetine sormalı!" /09 Haziran 2023 13:23

AB'li diplomat vize krizinin gerçek sebebini anlattı: "Türk hükümetine sormalı!"

Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı günden güne artarken; gazeteci Fatih Altaylı, vize krizine dair üst düzey bir diplomat ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Altaylı'nın aktardığına göre diplomat, "Vize sorunu yaşayan Türk vatandaşları bunun nedenini bize değil, Türk hükümetine sormalı" dedi.

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Türkiye, son dönemde Schengen vizesi başvurularında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor. 

Yaz öncesi de vize randevularında yoğunluk artıyor. Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi için başvuran kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. 

Birçok kişi randevu alamıyor, alsa da reddediliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan bazı kişilerinse ancak birkaç günlük vize alabildiği görülüyor.

RET ORANI İKİ KATINA ÇIKTI
Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı, pandemi öncesine kıyasla artış eğilimini sürdürüyor. Rakamlar, bazı Avrupa ülkelerinin 2022'de Türkiye'den başvuruları reddetme oranlarının 2019'a kıyasla iki katına çıktığını gösteriyor.  

ÜST DÜZEY DİPLOMATTAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Son olarak gazeteci Fatih Altaylı, kendi ismini taşıyan web sitesinde kaleme aldığı köşe yazısına 'vize krizini' taşıdı.

Yazısında sığınmacı sorununu hatırlatan Altaylı, vize reddi konusunda üst düzey bir diplomat ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

"Türkiye yol geçen hanına döndü, 2012 yılında 100 bin olan Suriyeli göçmen sayısı, resim sayılara göre 2014’de 1,5 milyon, 2016’da 3 milyona yaklaştı. 2016’da resmi sayı 3,6 milyon, gerçek Suriyeli göçmen sayısı ise 8 milyon civarında idi" diyen Altaylı, yazısında "Avrupa işin buraya geleceğini baştan gördü ve 2013 yılında Türkiye’ye masaya oturttu ve Geri Kabul Anlaşması imzalattı" sözlerine yer verdi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, bu anlaşma ile Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahatinin yolunun açılacağını iddia ettiğini hatırlatan Altaylı, şöyle devam etti:

"Davutoğlu bu iddiasını Başbakan olduğunda da sürdürdü. Ben ise 'Ya Avrupa sizi kandırıyor, ya siz bizi kandırıyorsunuz. Türkler vizesiz Avrupa’ya gidemeyecek ama siz mültecileri burada tutacaksınız. Türkiye mülteci oteli olacak' diyordum."

"Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa’ya gitmesi sözü ise asla gerçekleşmediği gibi, artık vize alıp gitmek bile imkansız hale geldi" diyerek vize krizine değinen Altaylı "Bir süre önce büyük bir Avrupa ülkesinin, Türk dostu bir üst düzey diplomatına bu meseleyi sordum" sözleriyle, diplomat ile aralarında geçen diyalogu şöyle anlattı:

"Söylediği aynen şu:

'Doğru, vize başvurularına eksiye oranla daha düşük oranda onay veriyoruz. Ancak bunun Türklerle ilgili bir durum olmadığını bilmenizi isterim.

Daha az vize veriyoruz çünkü Türkiye ciddi miktarda göçmen var. Bu göçmenlerin sayısını bilmediğimiz bir bölümüne Türk vatandaşlığı da verilmiş. Türkiye’nin vatandaşlık verme prosedürlerinin ince eleyip sık dokumadığını biliniyor.

Bu yüzden de başvurularda eskisine oranla çok daha sıkı bir güvenlik soruşturması yapmak zorunda kalıyor vize bürolarımız. Bunun bize getirdiği yük oldukça fazla.

Bu yüzden de en küçük bir soru işarete oluştuğu anda vize reddi çok daha kolay bir seçenek haline geldi. Öte yandan da Türkiye’de pek çok uluslararası suçlunun yerleşik hale geldiği de bir sır değil.

Buna bir de Türkiye’deki politik ortamdan dolayı Avrupa’ya kalıcı olarak gitme arzusu artan Türk vatandaşlarının da bizim için yaratması muhtemel sorunları da eklerseniz niye eskisine oranla daha zor vize verildiğini de anlarsınız. Vize sorunu yaşayan Türk vatandaşları bunun nedenini bize değil, Türk hükümetine sormalı.'

Bunları dinleyince Avrupa’nın kendi sınırlarını koruma arzusunu anlıyorsunuz.

Siz güney ve doğu sınırlarınızı yol geçen hanı yapınca, Batı sınırınızda tam tersi bir durum ortaya çıkması çok normal.

Samimi olarak söyleyin, sizce Avrupa haksız mı!"
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