Samanyolu Haber /Gündem / Körfez'in dolar milyarderleri 200 jetle final maçı için İstanbul'a geliyor /09 Haziran 2023 14:02

Körfez'in dolar milyarderleri 200 jetle final maçı için İstanbul'a geliyor

Milyonlarca futbol sever cumartesi günü İstanbul’da oynanacak büyük Şampiyonlar Ligi final maçını bekliyor. Yurt dışından pek çok kişi Şampiyonlar Ligi için İstanbul'a gelirken onlardan birisi de Körfez'in milyarderleri... Milyarderler de İstanbul’daki finale 200 özel jet ile gelecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi (yarın) günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak.

Milyonlarca turistin yanı sıra büyük final karşılaşmasını stattan takip etmek için İstanbul’a gelecekler arasında önemli kişiler bulunuyor. Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, İngiliz finalist Manchester City’nin sahibi Mansur Bin Zayid ve Körfez ülkelerinin milyarderleri maçı stattan takip edecek. patronlardunyasi.com'da yer alan habere göre söz konusu isimlerin İstanbul’a gelişi için yaklaşık 200 özel uçak kullanılacak.

210 milyon sterline satın aldı
Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin ticaret grubu Abu Dabi United Group, 2008 yılında İngiliz futbol kulübü Manchester City’i 210 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. Öte yandan eski Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid-en Nehyan’ın kardeşi olan Mansur bin Zayid, 2013 yılında City Football Group holdingini kurarak Manchester City’i de bünyesine katmıştı. Ayrıca bin Zayid, geçmişte Virgin Galactic projesine 280 milyon dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 32 hissesinin sahibi oldu. 2009 yılında ise dünyaca ünlü otomobil markası Mercedes’in yüzde 9.1 hissesini 2.7 milyar dolara satın almıştı. Aynı zamanda Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesi olan bin Zayid’in geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi sayesinde 17 milyar sterlinlik bir serveti olduğu ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte Zayid’in dünya çapında yaklaşık 50 şirkette de yatırımı bulunuyor. Al Nahyan ailesinin toplam servetinin ise 560 milyar sterlin oldupu düşünülüyor.

Futbol kulübü holdingi kurdu
Söz konusu City Football Group holdingin bünyesinde bulunan futbol takımları arasında Manchester City, Melbourne City, New York City, Mumbai City, Girona FC gibi futbol kulüpleri bulunuyor. Abu Dabi United Group, aynı zamanda City Football Group’un çoğunluk hisselerinde elinde bulunduruyor. Bununla birlikte kulübün başkanlığını ise başka bir Birleşik Arap Emirlikli isim Haldun el-Mübarek yapıyor.
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