Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı: Yeni takımı İrlanda liginde /09 Haziran 2023 14:09

Acun Ilıcalı bir takım daha satın aldı: Yeni takımı İrlanda liginde

Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekibinin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

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Championship takımlarından Hull City'yi Ocak 2022'de satın alan Acun Ilıcalı şimdi de İrlanda temsilcisinin çoğunluk hisselerini aldı.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"- Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor.

- Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak.

- İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."
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