Erdoğan, Kalın'ın koltuğunu neden boş tutuyor?

İbrahim Kalın’ın Milli İstihbarat Başkanlığı’na (MİT) atanmasıyla birlikte Saray Sözcülüğü koltuğu boşaldı. Dün akşam bürokraside yapılan atamalarda ise bu göreve herhangi birisinin getirilmediği görüldü.







Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerin ardından devletin tepesinde kimlerin hangi görevlerde yer alacağı belli oldu.





Eski MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı’na atandı, Saray Sözcüsü İbrahim Kalın da Fidan’dan boşalan koltuğa oturdu.





Saray Sözcülüğü’ne ise henüz bir atama yapılmadı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray Sözcülüğü’ne Akif Çağatay Kılıç’ı atayacağı ifade ediliyordu. Ancak bu atama henüz gerçekleşmedi.







Kılıç, güvenlik ve dış politika alanında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevi yapacak.