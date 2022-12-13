Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan EYT için tarih verdi /13 Aralık 2022 18:47

Erdoğan EYT için tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda "İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" dedi.

SHABER3.COM

Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

* “Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir

* (Antalya’daki sel) KOSGEB’den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.

* (Kumluca, Finike ve Demre’deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.

* (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.

* (EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

* Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan EYT için tarih verdi Sonraki Haber >>

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

Devletin işi, Nebati’nin gözlerine kaldı

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

“Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.”

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:35