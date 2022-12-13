Erdoğan EYT için tarih verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:







* “Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir





* (Antalya’daki sel) KOSGEB’den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır.





* (Kumluca, Finike ve Demre’deki sel) Toplam 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir.





* (Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten Devlet Başkanları Zirvesi) Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim.





* (EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.





* Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.”