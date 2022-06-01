Erdoğan Gezi eylemcilerine 'sürtük' dedi, Kaftancıoğlu sordu; 'Ya sen!'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde yine Gezi Parkı eylemcileri vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, eylemcileri sert sözlerle eleştirdi. Camide içki içme yalanı üzerinden eylemcileri terörist ve sürtük ifadeleriyle hedef aldı.





Erdoğan konuşmasında "Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan çatışmaya dönmüştü. Dolmabahçe’deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.





Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir’’ ifadelerini kullandı.



