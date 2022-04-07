Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan gıda enflasyonu ile mücadeleyi 'yaz'a bıraktı: Mahsuller çıktıkça fiyatlar düşer! /07 Nisan 2022 16:20

Erdoğan gıda enflasyonu ile mücadeleyi 'yaz'a bıraktı: Mahsuller çıktıkça fiyatlar düşer!

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını yazdı. Selvi'nin köşesine taşıdığı bilgiye göre Erdoğan, fiyatların düşmesi için yaz aylarını işaret etti "Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer" dedi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin köşe yazasında ilginç bir durum ortaya çıktı. Erdoğan'ın gıda enflasyonuyla ilgili stratejini anlatan Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. ‘Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı’ diyor.

‘BU YIL DAHA UYGUN FİYATTAN İTHAL EDERİZ’ 

Ama tabii mevsimsel etkinin dışında buğday, ayçiçekyağı, şeker, et gibi temel gıda maddelerinin durumu var. Erdoğan, Rusya’ya uygulanan ambargoya Türkiye’nin katılmadığını belirterek, ‘Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan ithal edebiliriz’ diyor.”
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