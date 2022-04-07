Samanyolu Haber /Gündem / 6'lı muhalefet zirvesinde 3'üncü buluşma /07 Nisan 2022 16:08

6'lı muhalefet zirvesinde 3'üncü buluşma

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan 6 partinin genel başkanları üçüncü kez buluşacak.

SHABER3.COM

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı'na imza atan 6 partinin genel başkanları üçüncü kez buluşacak. En son DEVA lideri Babacan'ın daveti üzerine 27 Mart'ta toplanan 6 partinin muhalefet lideri, bu kez de DP lideri Uysal'ın ev sahipliğinde iftar programında bir araya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3'ncü kez DP Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğinde toplanacak.

24 Nisan'da iftarda buluşacak genel başkanlar, son toplantıda oluşturulmasına karar verdikleri komisyonların çalışmasını ele alacak.

Toplantının, DP Genel Merkezi mi yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

DAHA ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 13 Şubat'ta, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanı, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasının son şeklini ele aldı.

Liderler bu toplantıdan sonra mutabakat metninin imzalanması için 28 Şubat'ta düzenlenen törene katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 27 Mart'ta diğer partilerin genel başkanlarını partisinin genel merkezinde ağırladı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubunun oluşturulduğu toplantıda, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması ve seçim güvenliğini sağlamak amacıyla da bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
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