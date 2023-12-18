Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti, Şimdi Atanacak hekim bulamıyor /18 Aralık 2023 11:15

Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti, Şimdi Atanacak hekim bulamıyor

Devlet hastanelerine yapılan hekim atamalarında, çocuk bölümlerinin çoğunlukta olduğu 11 branş tercih edilmedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü sürerken, kalan hekimler de kamu hastanelerini tercih etmiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2023’ün tüm atama ilanlarına bakıldığında açılan toplam 7 bin 819 kadronun yalnızca 1865’i doldu. Yan dal branşlarında da 1073 kişilik kadroya 118 başvuru yapıldı. Açılan kadroların ancak yüzde 11’i doldurulabildi. 

2023’te çocuk acil, çocuk alerjisi, çocuk hematolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk ürolojisi, çocuk yoğun bakım, el cerrahisi, iş ve meslek hastalıkları, sitopatoloji, temel immünoloji ve tıbbi mikoloji bölümleri için açılan kadrolara hiç atama yapılamadı. 

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre kasımda 244 hekim, yurtdışına gitmek için TTB’den “iyi hal belgesi” aldı. Böylelikle 2023’ün ilk dokuz ayında iyi hal belgesi alan hekim sayısı, 2 bin 785’e yükseldi.
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