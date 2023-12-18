Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

8 grupta ilk iki sırayı alan takımların katıldığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kuralar çekildi. Seribaşı uygulamasının olduğu kurada aynı gruptan çıkan takımlar birbirleriyle eşleşemedi.
Son 16 turu maçları 13/14/20/21 Şubat ile 5/6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak. Turda ilk maçlar, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların sahasında oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
PSG - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV - Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid
Çeyrek final ve yarı final kuraları da 15 Mart 2024'te çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 9/10 ve 16/17 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran 2024 Cumartertesi günü İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan tarihi Wembley Stadı'nda oynanacak.