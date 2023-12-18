Samanyolu Haber /Spor / Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu /18 Aralık 2023 14:46

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu.

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8 grupta ilk iki sırayı alan takımların katıldığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kuralar çekildi. Seribaşı uygulamasının olduğu kurada aynı gruptan çıkan takımlar birbirleriyle eşleşemedi.

Son 16 turu maçları 13/14/20/21 Şubat ile 5/6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak. Turda ilk maçlar, gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımların sahasında oynanacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
PSG - Real Sociedad
Inter - Atletico Madrid
PSV - Dortmund
Lazio - Bayern Münih
Kopenhag - Manchester City
Leipzig - Real Madrid

Çeyrek final ve yarı final kuraları da 15 Mart 2024'te çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 9/10 ve 16/17 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran 2024 Cumartertesi günü İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan tarihi Wembley Stadı'nda oynanacak.
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