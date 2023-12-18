Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim aksadı /18 Aralık 2023 11:08

İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim aksadı

İran'ın Tahran, İsfahan, Elborz ve Erdebil kentlerinde hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin çevrim içi yapılacağı bildirildi.

İran'ın bazı kentlerinde hava kirliliği nedeniyle eğitim aksadı

Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran Vali Yardımcısı Mir Muhammed Garavi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Garavi, "Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, hava kirliliğinin artması nedeniyle kentte eğitimin çevrim içi yapılmasına karar verdi." dedi.

İranlı yetkili, kalp, damar ve solunum hastalıkları olan devlet kurumu çalışanlarının da kurumun kabul etmesi halinde uzaktan çalışabileceğini kaydetti.

Tahran'da hava kalitesi endeksinin yaklaşık 178 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrettiği belirtilirken İsfahan, Elborz ve Erdebil kentlerinde de benzer tedbirler alındığı ifade edildi.

İran'da hava kirliliği nedeniyle Tahran başta olmak üzere büyük kentlerde, özellikle kış aylarında okullarda eğitim aksıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).
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