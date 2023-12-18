Samanyolu Haber /Gündem / Gaye Erkan, İstanbul'da kiraları pahalı buldu! ABD'deki maaşı ortaya çıktı /18 Aralık 2023 11:03

Gaye Erkan, İstanbul'da kiraları pahalı buldu! ABD'deki maaşı ortaya çıktı

'İstanbul'da kiralar pahalı' deyip annesinin yanına taşınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, ABD'de çalıştığı kurumdan aldığı maaş ortaya çıktı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul'daki yüksek kiralardan yakınan Erkan, İstanbul'da kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadığını ve annesine taşındığını söyledi.

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetini belirterek, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" şeklinde konuştu.


YILDA 1 MİLYON DOLAR 
Halk TV'nin haberine göre, Gaye Erkan'ın ABD'deki maaşı ortaya çıktı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, 14 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'na girdi. 

Erkan'ın, March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'nda görev yaparken, yılda 1 milyon dolar, ayda ise yaklaşık 85 bin dolar kazandığı ifade edildi.

Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından maaşı 161 bin liraya düşürüldü.
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