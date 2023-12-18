Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

BAŞKAN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA





Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet’e götürüldü.Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” dedi.Küçükkaya’nın “Nedir bu?” sorusuna ise Karalar “Algı” yanıtını verdi.