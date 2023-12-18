Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Naci Görür'den Yalova'daki depremin ardından dikkat çeken açıklama /18 Aralık 2023 09:47

Prof. Dr. Naci Görür'den Yalova'daki depremin ardından dikkat çeken açıklama

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından açıklama yaptı.

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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından, "Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Marmara'da saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova Çınarcık merkezli deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken, paniğe neden oldu.

İstanbul'da da hissedildi! Yalova'da depremİstanbul'da da hissedildi! Yalova'da deprem
Prof Dr. Görür, depremin ardından X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle:"
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