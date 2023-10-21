Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü /21 Ekim 2023 20:20

Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gerekirse yaralıların Türkiye’ye getirilmesi, ateşkes ve insani yardım konuları görüşüldü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Heniyye arasında yapılan görüşme hakkında bir bilgi notu paylaştı.

Nota göre görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.

“BİR AN ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALI”

Erdoğan görüşmede, Ankara’nın insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

1967 SINIRLARINI İŞARET ETTİ

Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.
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