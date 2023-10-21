Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas lideri Heniyye arasında yapılan görüşme hakkında bir bilgi notu paylaştı.



Nota göre görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı.



“BİR AN ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALI”



Erdoğan görüşmede, Ankara’nın insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.



1967 SINIRLARINI İŞARET ETTİ



Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.