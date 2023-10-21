Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi /21 Ekim 2023 20:14

Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak dev bir koreografi yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel bir koreografi yaptı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dev bir portresinin yer aldığı kale arkasında, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz” sözüne yer verildi.



Maraton tribününde ise, kartonlarla “İlelebet Cumhuriyet” ve “1923-2023” yazıldı. Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” sözünün yazılı olduğu pankart açıldı.



Galatasaraylı taraftarların düzenlediği organizasyonda 32 bin karton yer alırken, 3500 metre pankart boyandığı öğrenildi.

Ayrıca, koreografi gösterisinin başladığı sırada stat hoparlörlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşması yayınlandı.

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