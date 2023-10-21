Samanyolu Haber /Spor / Antalyaspor'da Filistin krizi: İsrailli futbolcular kadro dışı bırakıldı /21 Ekim 2023 19:43

Antalyaspor'da Filistin krizi: İsrailli futbolcular kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor, maç öncesi Filistinliler için yapılacak saygı duruşuna katılmak istemeyen İsrailli futbolcular Safouri ve Jehezkel'i Gaziantep maçı kadrosuna almadı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Antalyaspor’un iki İsrailli futbolcusu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, Süper Lig'de Gaziantep ile oynanacak maç öncesi yapılacak saygı duruşuna katılmak istemediklerini bildirdi.

NTV'de yer alan habere göre kararlarını kulübe ileten futbolcular, Gaziantep maçının kadrosuna alınmadı.

İki futbolcu açıklamasında, “Ülkeden gelen kötü haberler bizim için futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Buna ek olarak maçta İsrail’i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. Milli takımın oyuncuları olarak bu seremonide yer almayacak, stada da gitmeyeceğiz. Bunu yöneticilere belirttik. Burada bize karşı tutum çok sıcak ve gelecek günlerde yeni köprüler kuracak olanlar arasında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İki takım arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı.
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