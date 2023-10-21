Manchester United efsanesi Bobby Charlton hayatını kaybetti

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Manchester United’ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bobby Charlton’a Kasım 2020’de demans teşhisi konmuştu.



Bobby Charlton’ın ölümü sonrası, İngiltere’nin 1966 finalinde Batı Almanya’yı 4-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan forvet Sir Geoff Hurst, o şampiyon takımdan hala hayatta kalan tek futbolcu oldu.



İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton’un vefatının ardından yas tutuyor” bilgisi verildi. Açıklamada, “Sir Bobby, sadece Manchester’da ya da Birleşik Krallık’ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı” ifadesi kullanıldı.



Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Manchester United formasını 17 yıl giyen Bobby Charlton, 584 maça çıkarken, 3 İngiltere Ligi Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 2 de İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Bobby Charlton, 1966 yılında ise Ballon D’or ödülünün sahibi olmuştu.



İngiltere Milli Takımı forması altında 106 maçta 49 gole imza atan Bobby Charlton, 1966 yılında da Dünya Kupası’nı kaldıran milli takım kadrosunda yer almıştı.



Manchester United, Bobby Charlton’ın vefat haberini resmi sosyal medya hesabından “Kelimeler hiçbir zaman yeterli olmayacak” ifadesi ile paylaştı.