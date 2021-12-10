Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hedef gösterdi, bakanlık cezayı kesti /10 Aralık 2021 16:35

Erdoğan hedef gösterdi, bakanlık cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı, İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi. Dolardaki yükseliş ve art arda gelen zamlardan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan stokçuluk yaptığı iddia edilen esnafı hedef göstermişti.

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası vermiştir.

Ticaret Bakanlığınca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimaller yakından takip edilmektedir.

Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir"

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