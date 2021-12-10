Samanyolu Haber /Gündem / Bu işte bir tuhaflık var: TÜİK’e göre 75 bin azaldı, İŞKUR’a göre 114 bin arttı /10 Aralık 2021 16:05

Bu işte bir tuhaflık var: TÜİK’e göre 75 bin azaldı, İŞKUR’a göre 114 bin arttı

CHP’li Veli Ağbaba, TÜİK’in Ekim ay iş gücü istatistikleriyle ilgili, “TÜİK’in her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR yükseltmeye devam ediyor. TÜİK’in her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor” açıklaması yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise yüzde 11,20 seviyesine indi. İş bulma ümidini kaybedenler ise TÜİK'in "işsiz" tanımına girmiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’e göre işsizliğin düşmediğini aksine her geçen ay arttığını belirterek, “TÜİK’in her ay açıkladığı gerçek dışı bir veriyi, İŞKUR kendine kayıtlı işsizlerle çürütüyor” dedi.

‘İŞSİZ SAYISI 75 BİN KİŞİ AZALMADI, 114 BİN KİŞİ ARTTI’
 
“TÜİK, işsiz sayısının Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olduğunu iddia ediyor” diyen Ağbaba, “Lakin devletin bir başka kurumu İŞKUR ise Eylül ayından Ekim ayına işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısındaki artışın 114 bin olduğunu açıklıyor. İŞKUR’A işsizlik ödeneği başvurusundan bulunan işsizlerin sayısı Eylül ayında 15 milyon 375 bin kişi iken, bu sayı Ekim ayında 15 milyon 489 bin kişiye çıkmıştır. Yani İŞKUR verilerine göre işsiz sayısındaki artış 114 bindir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İŞKUR, TÜİK’İN ANKETLİ VE MAKYAJLI VERİLERİNE GÖRE DAHA GÜVENİLİR’

“İŞKUR verilerinin daha güvenilir olduğunu kaydeden Ağbaba, “TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, Ekim ayında da devam etmiştir. Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir. Kendisine kayıtlı işsizleri ve işsizlik ödeneğine başvuran sayısın açıklayan İŞKUR, TÜİK’in anketli ve makyajlı verilerine göre daha güvenilirdir” dedi.

‘TÜİK KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİYE DÜŞMÜŞ DURUMDA’

Ağbaba açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bunun yanı sıra TÜİK dar tanımlı işsizliğin Ekim ayında 0,2 puan azalarak iddia ederken öte yandan yine kendi verilerinde gerçek işsizliğin de arttığını söylüyor. Ama aynı verilerde TÜİK gerçek yani geniş tanımlı işsizliğin ise 1 puan artarak yüzde 22,8’e yükseldiğini açıklıyor. Bir başka deyişle TÜİK, kendi verilerinde kendisini de yalanlamaya devam ediyor. TÜİK’in kendi verisine kendisinin bile inanmadığı içler acısı hali ne yazık ki devam ediyor.”
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